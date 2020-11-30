РИАМО - 30 ноя. Качество работы региональных операторов с мусором в Подмосковье улучшилось, в «зеленой» зоне находятся компании «Хартия» и «ЭкоЛайн-Воскресенск», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году вы сделали большую работу, она непростая. Будем ее продолжать. И по новым контейнерным площадкам, и по тарифам. <...> Хочу поблагодарить тех, кто находится в «зеленой» зоне - это «Хартия» и «ЭкоЛайн-Воскресенск», - сказал Воробьев.

Он отметил, что всем остальным нужно внимательно относиться к своей работе.

«Что касается «РТ» («РТ-Инвест» - ред.), вы самые большие в регионе, просьба через месяц нам отдельно дорожить по проблемным адресам и усилению позиции в ряде муниципалитетов», - заключил Воробьев.

Ранее министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, что число жалоб граждан на работу с мусором региональных операторов сократилось почти в три раза с начала 2019 года.