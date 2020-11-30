РИАМО - 30 ноя. Три объекта по комплексной переработке отходов планируют открыть в Подмосковье в декабре, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Всего в регионе функционируют восемь КПО нового образца с общей мощностью 2,5 миллиона тонн мусора в год.

«Только в этом году планируется ввод в эксплуатацию: Можайский округ — Храброво, Клин — Алексинский карьер. В конце года — вторая очередь КПО в Егорьевске», — сказал Велиховский в ходе совещания губернатора Подмосковья с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Он отметил, что в начале второго квартала 2021 года планируют ввести еще три новых объекта в рамках второй очереди.

«На всех действующих КПО открыты музеи, проходят информационные уроки. В онлайн-уроках уже приняли участие более тысячи школьников», — сказал Велиховский.

Он добавил, что жителям разъясняют, как работает отрасль переработки отходов и проводят активную информационную кампанию.