РИАМО - 30 ноя. Три объекта по комплексной переработке отходов планируют открыть в Подмосковье в декабре, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Всего в регионе функционируют восемь КПО нового образца с общей мощностью 2,5 миллиона тонн мусора в год.
Он отметил, что в начале второго квартала 2021 года планируют ввести еще три новых объекта в рамках второй очереди.
«На всех действующих КПО открыты музеи, проходят информационные уроки. В онлайн-уроках уже приняли участие более тысячи школьников», — сказал Велиховский.
Он добавил, что жителям разъясняют, как работает отрасль переработки отходов и проводят активную информационную кампанию.
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