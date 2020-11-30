РИАМО - 30 ноя. Подмосковные волонтеры акции #МыВместе доставили полтонны различных продуктов слабовидящим и слабослышащим жителям Ногинска, мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Общероссийского народного фронта в Московской области.

«В рамках акции #МыВместе активисты регионального отделения ОНФ в Московской области совместно с представителями Национального фонда поддержки социальных экономических проектов «Содействие» и сети магазинов «Магнит» передали 100 продуктовых наборов для слабослышащих и слабовидящих жителей города Ногинска», — говорится в сообщении.

Адреса, по которым проживают члены Ногинского общества слепых, активистам уже хорошо знакомы. С началом пандемии коронавируса было очевидно, что люди с ограничениями по здоровью нуждаются в помощи и заботе.

Сталкиваясь каждый день с трудностями, они стали еще более незащищенными в этот непростой период. Помимо бытовых проблем, будь то выход на улицу или поход за продуктами или лекарствами, многие из них испытывают материальные трудности. Поэтому такая безвозмездная помощь для них как нельзя кстати.

Активисты ОНФ привезли почти полтонны продуктов. В наборах — самые необходимые продукты питания: рис, гречка, подсолнечное масло, макароны, рыбные и мясные консервы, мука, сахар.

«Мы приехали в Ногинск, чтобы поддержать слабовидящих и слабослышащих жителей, передав им продуктовые наборы. Но, пожалуй, самое главное для этих людей — это внимание, и мы всегда рядом и готовы подставить свое плечо и помочь. Ведь лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. Благодарим наших партнеров и волонтеров, которые откликнулись на наш призыв», — сказала участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Президент Национального фонда поддержки социальных экономических проектов «Содействие» Петр Попов отметил важность сплочения людей для помощи социально незащищенным категориям граждан в период пандемии, особенно пенсионерам и инвалидам.

«Мы приняли решение принять участие во Всероссийской акции #МыВместе и помочь социально незащищенным категориям граждан, людям с ограниченными возможностями, проживающим в Ногинске. При поддержке сети магазинов «Магнит» для них было подготовлено около полтонны продуктов. Мы решили приурочить эту акцию к Международному дню инвалидов и помочь им в преддверии этого праздника», — заключил Попов.