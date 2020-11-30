РИАМО - 30 ноя. АО «Мособлэнерго» до конца 2020 года планирует установить 20 зарядных станций для электротранспорта на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Компания является участником проекта «Инфраструктура электротранспорта», в рамках которого в Московской области устанавливаются станции для зарядки тяговых батарей электротранспорта», - говорится в сообщении.

Весной этого года «Мособлэнерго» заключило договор на покупку очередной партии зарядных станций для электромобилей. Монтаж и запуск этих ЭЗС запланированы на 2020 год в 19 муниципальных округах.

Среди них: Подольск, Люберцы, Дзержинский, Клин, Дмитров, Фрязино, Лобня, Реутов, Солнечногорск, Красногорск, Истра, Одинцово, Химки, Краснознаменск, Электросталь, Ступино, Раменское, Сергиев Посад, Щелково (деревня Оболдино).

Часть ЭЗС уже введена в эксплуатацию. Список адресов формировался по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов Подмосковья. Опрос проводился на официальном сайте министерства энергетики Московской области.

Сейчас на территории Подмосковья в эксплуатации 188 электрозарядных станции, обслуживаемых АО «Мособлэнерго». Зарядки установлены в следующих городских округах: Воскресенск, Балашиха, Домодедово, Видное, Дубна, Жуковский, Истра, Кашира, Клин, Котельники, Красногорск, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Озеры, Пущино, Реутов, Серпухов, Фрязино, Химки, Чехов, Электрогорск, Электросталь, Егорьевск, Зарайск, Можайск, Одинцово, Павловский Посад, Пушкино, Раменское, Сергиев Посад, Щелково. В 2021 году АО «Мособлэнерго» планирует установить на территории Подмосковья 79 электрозарядных станций.

Станциями могут бесплатно пользоваться не только владельцы электротранспорта, но и владельцы электрических самокатов и велосипедов.