РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 ноя. Жителям городского округа Мытищи рассказали о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по горокругу.

«Продолжается профилактическая работа с населением по соблюдению мер пожарной безопасности в быту. Жителям городского округа Мытищи вручаются памятки с наглядной агитацией и номерами телефонов экстренных служб», - говорится в сообщении.

Профилактика пожаров в повседневной жизни предусматривает пропаганду противопожарных мер среди населения, целью которых является уменьшение количества пожаров и информирование граждан о правилах безопасности.