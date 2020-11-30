РИАМО - 30 ноя. Число жалоб граждан на работу с мусором региональных операторов сократилось почти в три раза с начала 2019 года, всего на портал «Добродел» в этом году поступило около 13 тысяч жалоб, заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«В 2020 году у нас поступило 13 026 жалоб на региональных операторов, при этом мы видим, что цифра по сравнению с 2019 годом существенно снизилась, было более 37 тысяч жалоб», - сказал Рымар.

Он отметил, что на первом месте среди жалоб остается нарушение сроков вывоза мусора. Еще жители Подмосковья жалуются на нехватку контейнеров и их состояние, а также на перерасчет платы за услуги. При этом многие жалобы системные.

«Наибольшее число проблем у ООО «МСК-НТ». На втором месте - ООО «Экопромсервис», на третьем - «Каширский региональный оператор», - заключил Рымар.