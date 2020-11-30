РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В соцсетях появилось видео кражи подростками электронных испарителей из магазина в Подольске, подростки сначала отвлекли продавца, а затем украли испарители с прилавка.

Инцидент произошел 29 ноября в одном из магазинов микрорайона Кузнечики. На видео, опубликованном в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», видно, как четверо подростков находятся в магазине. Один продавец выходит из зоны видимости камеры, второй в это время достает необходимый товар из-под прилавка. Двое ребят наблюдают за сотрудниками, а третий в это время что-то убирает в карман. Позже один из подростов повторяет эту же схему уже в одиночестве.

«Пока мы в полицию еще не обращались. Разместили видео с камер видеонаблюдения в соцсетях. Ждем здравой реакции от родителей», - сказал один из руководителей магазина.

По его словам, был нанесен ущерб в размере 2,8 тысячи рублей. Подростки украли электронные испарители.