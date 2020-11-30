РИАМО - 30 ноя. Россияне по-прежнему часто хранят накопления на традиционных банковских вкладах, несмотря на низкие ставки, сообщает Nation News.

Также жители нашей страны начали активнее вкладывать средства в альтернативные сберегательные инструменты: накопительные счета, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

«По итогам года сектор розничных депозитов в стране увеличился на 10-12%. На фоне падения ставок набирают обороты вложения в альтернативные инструменты, например, сберегательный счет», — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он уточнил, что курс такого продукта пропорционален ставке депозитного счета, но деньги можно использовать по мере необходимости, не дожидаясь окончания депозита.​