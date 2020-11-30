РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Полицейские подмосковной Балашихи задержали жителя одного из государств ближнего зарубежья по подозрению в краже из автомобиля реквизита, используемого киноконцерном «Мосфильм» для съемок, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

О взломе автофургона, припаркованного на улице Аллейной в Балашихе, в полицию сообщил житель столицы. Он отметил, что пропал кинореквизит, который он в перерывах между съемками хранил в машине своего знакомого: транспортировочные кейсы, электрооборудование, зонты, подносы, кофейные пары, бокалы и спиртные напитки, муляжи денег и две бутылки искусственной крови. Сумма ущерба составила 217 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. В его автомобиле полицейские обнаружили часть украденных вещей», - говорится в сообщении.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, следователем МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - подчеркнула Волк.