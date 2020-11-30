РИАМО - 30 ноя. Московская область вошла в тройку лидеров среди регионов Центральной России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года, говорится в сообщении ТурСтата.

Рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф.

«В первую тройку популярности осеннего санаторного отдыха и лечения в Центральной России вошли Москва, Московская и Ярославская области», - говорится в сообщении.

В санаториях юга России (ЮФО) осенний отдых обошелся дороже всего в стране, в среднем, 3470 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дешевле всего стоило отдохнуть в санаториях Центральной России - 2150 рублей в сутки.

Рейтинг составлен по данным броней путевок для санаторного отдыха осенью этого года.

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