РИАМО - 30 ноя. Около 62 тысяч контейнерных площадок функционирует в Подмосковье по состоянию на сегодняшний день, за два года их число выросло в четыре раза, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Если в начале 2019 года у нас было порядка 16 тысяч контейнерных площадок, то на сегодняшний день их число увеличилось вчетверо и составило порядка 62 тысяч», — сказал Велиховский в ходе совещания губернатора Подмосковья с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Он отметил, что всего на территории региона установлено около 150 тысяч контейнеров, что в 3,5 раза больше, чем в начале этого года.

Жители Подмосковья могут пожаловаться на состояние контейнерных площадок и вывоз мусора через ЦУР и портал «Добродел». Все обращения оперативно рассматриваются.