РИАМО - 30 ноя. Около 62 тысяч контейнерных площадок функционирует в Подмосковье по состоянию на сегодняшний день, за два года их число выросло в четыре раза, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Он отметил, что всего на территории региона установлено около 150 тысяч контейнеров, что в 3,5 раза больше, чем в начале этого года.
Жители Подмосковья могут пожаловаться на состояние контейнерных площадок и вывоз мусора через ЦУР и портал «Добродел». Все обращения оперативно рассматриваются.
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