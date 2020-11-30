РИАМО - 30 ноя. Портал «Добродел» должен стать более «прозрачным» как для пользователей, так и для глав городских округов, для этого все пользователи на сайте должны быть зарегистрированы под своими именем и фамилией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар добавил, что портал полностью перейдет на работу для авторизованных пользователей до конца года. Также глава ведомства сообщил, что лично он уже давно имеет учетную запись под своей фамилией.
Добродел – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.
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