РИАМО - 30 ноя. Правоохранители задержали мужчину, который ранил ножом водителя такси рано утром в понедельник, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Подозреваемый был задержан на Третьем транспортном кольце недалеко от места происшествия. Нападение произошло около 5 утра на Нижегородской улице.

«Пассажир в ходе возникшего словесного конфликта ударил водителя ножом и скрылся, но был обнаружен полицейскими недалеко от места происшествия», - говорится в сообщении.

При задержании подозреваемый оказал активное физическое сопротивление, угрожал ножом полицейским.

«На требования прекратить противоправные действия не реагировал. В соответствии с ФЗ «О полиции» один из сотрудников правоохранительных органов произвел выстрел вверх из табельного оружия, после чего мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.