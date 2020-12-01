РИАМО - 1 дек. Новый сезон подкаста «Путь-дорога» стартует 3 декабря, авторы будут делиться со слушателями своими впечатлениями от путешествий и зимних развлечений в Подмосковье.

В трейлере зимнего сезона ведущие подкаста Герман Иванов и Лена Твердая обещают продолжить исследовать Подмосковье. Ведущие будут рассказывать о новых маршрутах, знакомиться с интересными людьми, осваивать зимние виды спорта.

«В новом сезоне будем ездить не только по достопримечательностям, которые у всех на слуху. Постараемся найти необычные локации. Еще будем рассказывать о людях Подмосковья. Мне как туристу всегда интересны местные жители, чем они живут», - сказал Герман Иванов.

Лена Твердая пригласила слушателей не откладывать путешествия до весны, а идеи для поездок брать из подкаста.

«У нас зима 130 дней длится, разве дома столько высидишь? Когда это нам погода мешала? Я уверена, что зимой в Подмосковье не менее интересно, чем летом. Все одеваемся потеплее – и вперед!» - призвала ведущая.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» —проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

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