РИАМО - 30 ноя. Балашиха, Богородский округ, Ивантеевка, Истра, Клин, Королев, Люберцы, Одинцовский округ, Серебряные Пруды, Сергиево-Посадский округ стали лучшими муниципалитетами в Подмосковье по работе с мусором, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Учитываются такие показатели, как дефицит контейнерных площадок, их соответствие стандартам, наличие схем очистки, уточнил министр.

«Мы составили рейтинг муниципальных образований по ряду критериев. <...> В «красной» зоне - Дубна, Луховицы, Пушкинский городской округ, Ступино, Шатура. Просьба обратить внимание», - сказал Велиховский.

Он отметил, что лучшие - Балашиха, Богородский округ, Ивантеевка, Истра, Клин, Королев, Люберцы, Одинцовский округ, Серебряные Пруды, Сергиево-Посадский округ.