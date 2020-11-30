РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 ноя. Волонтерский штаб городского округа Мытищи продолжает свою работу по оказанию помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщил председатель совета депутатов муниципалитета Андрей Гореликов.

«Волонтерский штаб нашего города продолжает свою работу по оказанию помощи гражданам. В ежедневном режиме неравнодушные мытищинцы осуществляют доставку продуктов и медикаментов, помогают в решении бытовых вопросов», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также волонтеры еженедельно проводят акции по информированию населения о сохраняющемся масочном режиме в Подмосковье и организуют раздачу средств индивидуальной защиты на улицах и в общественных местах города.