РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Коммунальщики приступили к установке новогодней ели на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«На бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики Подольска в понедельник начаты работы по установке новогодней ели. Работы производит «Подольский комбинат благоустройства», - говорится в сообщении.

В настоящее время выполнены работы по установке каркаса, ветвей гирлянд и ограждения. Еще предстоит вывесить украшения и произвести подключение к электросети.