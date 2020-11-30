РИАМО - 30 ноя. Вакцинацию от гриппа в Московской области прошли уже более 3,3 миллиона человек, план вакцинации в регионе выполнен на 75%, сообщила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

«По вакцинации от гриппа — 75% от плана уже привито, за неделю — плюс 415 человек. Более 100% от плана вакцинацией охвачено в категории медицинских работников. Более 95% охвачено в сфере образования, неплохо привито детское население», — сказала Лазарева на совещании губернатора Подмосковья с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Она добавила, что в Центре управления регионом проводится ежедневный мониторинг по вакцинации граждан. Также проводится информирование жителей через различные социальные сети и телевидение.

Сделать прививку против гриппа можно в городской поликлинике по месту прикрепления, также вакцинация проводится на предприятиях.

Чтобы бесплатно сделать прививку, необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами — «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».