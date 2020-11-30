РИАМО - 30 ноя. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выросло на 7% по сравнению с прошлой неделей, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

«За неделю прирост количества выявленных случаев Covid-19 составил более 7%, и в среднем прирост за сутки регистрируется на 15% выше по сравнению с предыдущей неделей», - сказала Лазарева на совещании губернатора Подмосковья с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Она добавила, что около 54% госпитализируемых больных относятся к старшей возрастной группе. Это люди старше 60 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до 13 декабря продлил режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Также домашний режим должны соблюдать люди с хроническими заболеваниями.

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Текстовая трансляция

30 НОЯБРЯ

- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.

- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.

- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наша задача - избежать дальнейших ограничений. Более того, обращаю внимание наших юристов, нужно внимательно посмотреть и те, которые могут быть избыточными на данном этапе

- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.

- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.

- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры

- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.