РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила юную балерину с победой во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России».

«Мелания Ника Кобякова – снова лучшая. Наша балерина, второкурсница Красногорского филиала хореографического училища Московского Губернского колледжа искусств, выиграла престижнейший Всероссийский конкурс «Молодые дарования России», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она подчеркнула, что девушка достойно представила Красногорск и всю Московскую область и сможет претендовать на президентский грант.

«Поздравляем, гордимся и желаем дальнейших успехов!» - заключила Хаймурзина.