РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Начальник УМВД Подольска Артур Озеров поздравил многодетную сотрудницу управления, а также всех женщин с Днем матери, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Начальник УМВД России по Подольску подполковник полиции Артур Озеров, начальник ОРЛС полковник внутренней службы Елена Кукушкина совместно с председателем общественного совета при управлении Вячеславом Поповым и заместителем Юрием Ядыкиным поздравили женщин с праздником.

«Слова благодарности за прекрасное воспитание детей и памятные подарки получила Светлана Винтулькина, воспитавшая троих сыновей, которые несут службу в должности оперуполномоченных уголовного розыска и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Начальник управления также отметил майора внутренней службы инспектора ОРЛС Наталью Кузьмареву, которая является сотрудницей управления и помимо этого воспитывает троих детей», - говорится в сообщении.

В конце мероприятия руководство УМВД совместно с общественниками поздравили всех матерей с праздником и пожелали счастья, успехов, радости, здоровья и исполнения желаний.