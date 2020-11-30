РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 ноя. В Мытищах жителей села Федоскино просят проявить внимательность и воздержаться от ночных прогулок, так как там ранее был замечен медведь-шатун, сообщила заместитель главы администрации округа Светлана Лысенко.

По многочисленным сообщениям жителей села Федоскино об обнаружении следов медведя, сотрудниками контрольного управления совместно с ветеринарной службой округа, Общероссийской общественной организацией содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество», волонтерами Росзаповедцентра и госпиталя дикой природы был проведен осмотр территории в поисках места обитания зверя для последующего отлова и транспортировки на место зимовки.

«К сожалению, пока поиск не дал результатов, но рейды продолжаются. Охотники раскладывают специальную приманку в лесу, устанавливают фотоловушки. Эти меры помогут точно установить место обитания медведя. Обращаемся к жителям села Федосконо: постарайтесь воздержаться от ночных прогулок. Фотографии следов животного с указаниями точного места можете направить на электронную почту: ymka.mr@mail.ru», - говорится в сообщении.

Лысенко попросила фотокорреспондентов воздержаться от пересылки спама, так как это затруднит поиски животного.