РИАМО – 30 ноя. В Москве в настоящий момент не планируют вводить новые ограничения для предприятий, но из-за роста числа инфицированных в столице усилен контроль за антиковидными мерами, сообщает РИА Новости.

Сейчас в столице свыше 9,6 тысячи предприятий работают по системе QR-кодов, когда посетителям нужно регистрироваться с помощью кода или номера телефона.

«В том числе система чек-инов внедрена в 301 магазине «Перекресток» и 149 магазинах «Дикси». Помимо этого, в 151 ресторане быстрого питания «Макдональдс» и в 142 ресторанах «Бургер Кинг», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах. Речь идет о торговых центрах, кафе, магазинах и других заведениях. ​

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Текстовая трансляция

30 НОЯБРЯ

- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.

- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.

- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наша задача - избежать дальнейших ограничений. Более того, обращаю внимание наших юристов, нужно внимательно посмотреть и те, которые могут быть избыточными на данном этапе

- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.

- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.

- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры

- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.