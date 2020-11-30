РИАМО - 30 ноя. Власти в Подмосковье должны держать на особом контроле ситуацию с обеспечением лекарствами от коронавируса, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наша задача - поставить лекарства в необходимом количестве. Прошу держать эту ситуацию на особом контроле», - сказал Воробьев в ходе еженедельного совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
Он отметил, что речь идет о лекарствах от коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа.
Ранее Воробьев заявил, что в стационарах ситуация с лекарствами стабильная, подмосковные власти также работают с частными аптеками, чтобы они своевременно доставляли все востребованные на сегодня препараты.
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Текстовая трансляция
30 НОЯБРЯ
- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.
- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.
- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.
- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.
- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.
- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры
- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.
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