РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 ноя. Первого декабря в 11:00 пройдет выездной день открытых дверей для беременных, наблюдающихся в поликлинике поселка Пироговский Мытищ, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие приурочено ко Дню матери.

«Вход для участниц мероприятия свободный. Предварительной записи не требуется. Все женщины, пришедшие на день открытых дверей, должны быть в средствах индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Адрес проведения: поселок Пироговский, улица Советская, дом №2 (Пироговская больница), 2-й этаж, конференц-зал.