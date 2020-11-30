РИАМО - 30 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил в ходе заседания с руководящим составом областного правительства и главами округов нового заместителя председателя правительства региона - министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина, губернатор также отметил приоритеты в работе Разина.

Ранее Разин был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования региона. До этого Разин занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Очень надеюсь, что Вы (Разин - ред.) оперативно войдете в курс дела, обращаю Ваше внимание на регламентные работы, очень много жители обращают внимание на несанкционированные свалки, в частности, в лесном фонде», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в первом квартале 2021 года нужно запустить регламентные работы со строительным мусором, небытовыми отходами.

«Нужно навести порядок. Прошу вас тесно взаимодействовать с (зампредом правительства Подмосковья – ред.) Евгением Акимовичем Хромушиным и его подразделением», - заключил Воробьев.

Разин родился 1982 году. Окончил Российский государственный торгово-экономический университет и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Имеет опыт работы в коммерческих структурах, муниципальных и государственных органах власти.

Андрей Разин — о влиянии пандемии на онлайн‑торговлю и сельское хозяйство Подмосковья>>