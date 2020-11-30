РИАМО - 30 ноя. Москва на протяжении уже пяти лет остается лидером среди стран Европы по выявлению ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте Информационного центра правительства столицы.
Кроме того, по его словам, столица считается одним из самых благополучных мегаполисов мира в плане зараженности ВИЧ-инфекцией. Этого удалось достичь с помощью своевременной и качественной диагностики инфекции у зараженных москвичей.
Статистика показывает, что в последнее время больше 90% жителей Москвы, инфицированных ВИЧ, знают о своем диагнозе.
Помощь ВИЧ-инфицированным оказывается во всей Москве силами как государственных учреждений, так и неправительственных некоммерческих организаций.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии