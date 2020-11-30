РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. В парке «Наташинские пруды» Люберец прошел мастер-класс по военно-тактическим играм, его провела Региональная федерация лазертага для юнармейцев городского округа, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Во время мастер-класса молодежи рассказали о военно-тактических играх - лазертаге и страйкболе, истории их возникновения, а также продемонстрировали им игровое вооружение, которое используется во время спортивных мероприятий, и познакомили с техникой безопасности», - говорится в сообщении.

Несмотря на игровой вариант, все модели вооружения являются точной копией их боевых аналогов.

Кроме того, в рамках мастер-класса для юнармейцев провели разминку на все группы мышц. После чего молодые люди получили возможность отработать один из элементов военно-тактических игр - «встречный бой» во время дуэлей.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области», МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке администрации городского округа Люберцы, Федерации лазертага Московской области и окружного движения «Юнармия».