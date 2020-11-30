РИАМО - 30 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе.
Воробьев отметил, что сегодня привлечение медиков является жизненно необходимой работой. При этом на данный момент врачей в регионе хватает.
Он также сообщил, что в регионе завершили развертывание коек для Covid-больных.
«Врачи работают, мы по сути завершили создание, открытие коек. Хочу слова благодарности сказать всем, кто был задействован в этой работе», - заключил Воробьев.
Ранее Воробьев подчеркнул, что пандемия коронавируса не мешает оказывать плановую медицинскую помощь в Подмосковье.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
30 НОЯБРЯ
- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.
- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.
- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.
- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.
- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.
- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры
- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.
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