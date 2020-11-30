РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Коммунальщики покрасили борты одной из хоккейных коробок в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» произвели работы по покраске бортов хоккейной коробки, расположенной во дворе многоквартирного дома №15 по улице Академика Доллежаля», - говорится в сообщении.

Работы были произведены по плану подготовки плоскостного сооружения к использованию зимой 2020-2021 годов.