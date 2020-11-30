РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. Жителям подмосковного Красногорска напомнили о пользе здорового экологичного образа жизни с помощью арт-объектов, говорится в сообщении пресс-службы арт-резиденции «Артнах».

«В Красногорске при поддержке администрации муниципалитета запущен новый творческий проект - экопорталы, погружающие в мир искусства, экологии, спорта и туризма. Двери, расписанные профессиональными художниками, будут располагаться в парках Красногорска и близлежащих населенных пунктах, не просто радуя местных жителей, но и прививая им экологические привычки», - говорится в сообщении.

Три двери-портала можно увидеть в детском городке «Сказочный». В дальнейшем такие объекты планируют разместить по всей Московской области. Сейчас художники занимаются росписью новых экопорталов.

«Порталы в мир искусства, экологии и спорта призваны стать прекрасным украшением малых городов и напоминать людям, что нужно беречь себя и природу. Это и есть основная цель проекта - популяризировать творческое просвещение, экологичный образ жизни, спорт, путешествия и, конечно, радовать население в это непростое для всех время», - подчеркнул эколог, основатель резиденции «Артнах» Сергей Маликов.

Проект реализовали резиденты арт-центра «Артнах» в поселке Нахабино.

Арт-центр начал свою работу в 2019 году. Это креативное пространство площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, которое объединяет совершенно разных людей в одну большую творческую команду. Под крышей арт-центра: танцевальные коллективы, художественные мастерские, творческие кружки для взрослых и детей, шоу-рум, театральная студия, школа барабанов, вокалистов, эксклюзивное производство предметов интерьера, организаторы праздников, выставочное пространство и многое другое.