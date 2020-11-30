РИАМО - 30 ноя. Главы муниципальных образований должны помочь в улучшении отделений «Почты России», в частности, при их размещении в торговых центрах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Каждый месяц в отделения почты приходят около 1,5 миллионов жителей региона. Часто поступают жалобы, связанные с уровнем качества отделений.

«Обращаю внимание глав, что <...> некоторые отделения «Почты России» жителей не радуют. <...> Нужно принять меры, чтобы «Почта России» за свои ресурсы при нашей поддержке переехала в современные и комфортные для людей условия», - сказал Воробьев.

Он отметил, что любой торговый центр, муниципальные здания заинтересованы в потоке людей.

«Может, мы сможем и с частными торговыми центрами найти партнерство, которые обеспечит удобство и комфорт. Наши МФЦ радуют глаз, «Почта России» нуждается в поддержке», - заключил Воробьев.