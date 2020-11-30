РИАМО - 30 ноя. Два последние свалки завершат свою работу в Подмосковье на следующей неделе, мусорных полигонов в регионе больше не будет, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее он заявил, что в декабре закроют полигон «Ядрово» в Волоколамском городском округе и «Лесная» в Серпухове.

«Мы на следующей неделе закрываем две оставшиеся свалки, их больше не будет как класса», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе будут действовать только комплексы по переработке отходов (КПО).

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