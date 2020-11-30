РИАМО - 30 ноя. Команда из Московской области вошла в тройку лидеров на чемпионате «Абилимпикс», показав свое мастерство в 68 компетенциях, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Абилимпикс» – соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

«Подведены итоги VI Национального чемпионата «Абилимпикс». Команда Московской области завоевала 32 призовые медали: 5 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых. В общем командном зачете регион занял третье место», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что регион на чемпионате представляла команда из 129 участников.