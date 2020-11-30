РИАМО - 30 ноя. Юный житель подмосковного Реутова Олег ин, называющий себя русским ниндзя, справился с полосой препятствий в эфире шоу талантов «Лучше всех» на Первом канале, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Восьмилетний реутовчанин Олег Прокудин стал героем телевизионной программы для одаренных детей. В эфире шоу он продемонстрировал отличную физическую подготовку и прошел полосу препятствий, сооруженную на сцене», - говорится в сообщении.

Олег занимается новым для России спортивным направлением «ниндзя» (гонки с препятствиями) уже более трех лет. Его тренирует старший брат Юрий.

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, приглашенный на съемки, высоко оценил способности маленького ниндзя и пожелал ему больших побед в будущем.

Семья Прокудиных проживает в Реутове. Отец семейства Николай увлекается различными видами спорта и с детства прививает любовь к физической активности своим сыновьям.

Николай Прокудин возглавил детскую лигу, учрежденную Федерацией спортивных забегов с препятствиями. На сегодняшний день она объединяет 16 независимых гонок России и Белоруссии, проводящих детские соревнования.