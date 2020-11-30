РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье планируют открыть порядка 90 пунктов вакцинации от коронавируса, пункты будут в каждом муниципалитете, и главы должны будут проверить их готовность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции достаточно сложная, отличается от вакцинации от гриппа.
«Главы должны лично проверить их готовность», - заключил Воробьев.
Ранее губернатор рассказал, что, несмотря на пандемию, в Московской области пациентам продолжают оказывать плановую медицинскую помощь.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
30 НОЯБРЯ
- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.
- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.
- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.
- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.
- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.
- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры
- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.
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