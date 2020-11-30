РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 ноя. В рамках проекта «Народный контроль» волонтеры Щелкова провели мониторинг продажи рецептурных лекарств, так как жители жаловались на их продажу без рецептов, сообщается в официальном Telegram‑канале администрации городского округа.

«Жители в социальных сетях обратились с жалобами на продажу в ряде аптек рецептурных лекарств без рецептов», - говорится в сообщении.

По результатам проверки нарушений выявлено не было. Во всех проверяемых аптеках такие лекарства продавались только по рецептам.

Ранее волонтеры провели мониторинг аптек на наличие ряда медикаментов, так как от жителей поступали жалобы об их нехватке.