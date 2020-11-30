РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Подольские спортсмены завоевали шесть медалей на первенстве Москвы по универсальному бою, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Команда военно-спортивного клуба «Скорпион», входящая в состав Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики приняла участие в Открытом первенстве города Москвы по универсальному бою 28-29 ноября.

«В возрастной категории 14-18 лет ребята завоевали 2 золотых и 4 серебряных медали в своих весовых категориях. Победителями первенства стали: Егор Забурдяев и Иван Сучков. Даниил Абидин, Таисия Горпинко, Файзидин Заиров, Кирилл Кожанов завоевали серебряные медали», - говорится в сообщении.

С хорошим результатом команду поздравил учредитель АССК «Кузнечики», депутат городского совета Евгений Исаев, пожелав ребятам успехов на первенстве ЦФО и России.

«Территориальное управление присоединяется ко всем поздравлениям в адрес спортсменов, тренеров и руководителя ВСК «Скорпион» Александра Горпинко», - заключается в материале.