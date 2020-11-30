РИАМО – 30 ноя. Опасности подстерегают собак не только на улице, питомцы также могут травмироваться в квартирах и домах, говорится в сообщении пресс-службы Российской кинологической федерации.

«Многие собаководы пристально наблюдают за питомцем только во время прогулки, справедливо считая улицу местом повышенной опасности. Однако не менее важно помнить, что прежде чем заводить щенка, необходимо тщательно проинспектировать и свою домашнюю среду на предмет возможных опасностей и рисков», – сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Так, в квартирах опасность для собак представляют провода. Маленькие щенки, изучая окружающее пространство, практически всегда пытаются грызть провода. Иногда от скуки или стресса это делают и взрослые собаки. Лучше заранее убрать провода наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы.

Не менее опасны для собак балконы, открытые окна, форточки. Уходя, нужно закрывать окна, двери на балкон, позаботиться об усовершенствовании балконных ограждений. Кроме того, нужно держать в недоступном месте аптечку с лекарствами, а также арсенал бытовой химии.

Опасность таят в себе и домашние растения, которые могут оказаться токсичными для питомца. Стоит убрать повыше все горшочные растения, а также позаботиться о том, чтобы питомец не добрался до ваз со срезанными цветами.

Еще одним источником опасности является мусорное ведро. Нередко хирурги извлекают из кишечника питомца железки от колбасы, целлофановые пакеты и другие предметы. Чтобы этого не произошло, необходимо разместить мусорное ведро таким образом, чтобы собака не могла туда заглянуть и полакомиться.​