РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. В подмосковном Красногорске 550 добровольцев смогут принять участие в клиническом пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

В Красногорской городской больнице №1 организована клиническая база по пострегистрационному исследованию вакцины «ЭпиВакКорона». В исследованиях примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет. Они пройдут все запланированные процедуры и исследования. Каждый доброволец собственноручно подписывает добровольное информированное согласие.

«Всего, согласно протоколу, в отборе примут участие 550 добровольцев, из которых 400 будут допущены до проведения вакцинации в соответствии с критериями протокола. Все добровольцы в обязательном порядке застрахованы», – говорится в сообщении.

Подать заявку для участия можно на электронную почту: epivakcorona_kgb1@mail.ru. Необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и контактный телефон.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки – при температуре от 2 до 8 градусов», – отмечается в материале.

Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины «ЭпиВакКорона» иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ «Вектор».

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Текстовая трансляция

30 НОЯБРЯ

- Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения для предприятий из‑за Covid. В мегаполисе усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.

- В Подмосковье ежедневно госпитализируют около 1 тысячи человек с коронавирусом. Всем Covid-пациентам в случае необходимости предоставят возможность госпитализации, чтобы больные смогли пройти тесты, сделать анализы и получить лечение.

- В Подмосковье проработают сокращение ограничительных мер, которые ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наша задача - избежать дальнейших ограничений. Более того, обращаю внимание наших юристов, нужно внимательно посмотреть и те, которые могут быть избыточными на данном этапе

- В Подмосковье планируют открыть около 90 пунктов вакцинации от Covid‑19. Пункты будут в каждом муниципалитете.

- В Москве госпитализировали еще 1329 человек с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 396 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 26 338 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 064 больных. В Москве - 6 511.

- В Москве не планируют закрывать фудкорты в ТЦ из‑за коронавируса. ТЦ соблюдают антиковидные меры

- 74 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 в городе стали 8902 человека.