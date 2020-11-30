РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Открытая тренировка по фехтованию на мечах викингов пройдет во Дворце творчества молодежи Подольска 5 декабря, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце творчества молодежи (улица Павлика Морозова, дом 69) 5 декабря состоится открытая бесплатная тренировка клуба по фехтованию на мечах викингов. На тренировке участники узнают, каким оружием пользовались викинги, какую броню они носили, сколько сил нужно, чтобы пережить битву. А самое главное - смогут ощутить все на себе», - говорится в сообщении.

Занятия клуба ориентированы на мужчин в возрасте от 15 до 30 лет. Предварительная регистрация на тренировку проводится в группе «Клуб исторической реконструкции «Берлога» в соцсети «ВКонтакте».