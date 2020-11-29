РИАМО - 29 ноя. Железнодорожники ввели в график движение электропоездов на Казанском направлении Московской железной дороги в сторону столицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.
Ранее электропоезда задерживались по техническим причинам на Казанском направлении.
«В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию», - сказал собеседник агентства.
Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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