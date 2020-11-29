РИАМО - 29 ноя. Железнодорожники ввели в график движение электропоездов на Казанском направлении Московской железной дороги в сторону столицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

Ранее электропоезда задерживались по техническим причинам на Казанском направлении.

«В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию», - сказал собеседник агентства.

Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.