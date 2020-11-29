РИАМО - 29 ноя. На участке Хлебного переулка столицы с 30 ноября будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе в связи с проведением работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

С 01:30 до 05:30 с 30 ноября по 27 декабря движение ограничат по участку Хлебного переулка от дома 24 до дома 36, строение 2, по Поварской улице.

Для движения будет перекрыта одна полоса с обеспечением движения по одной полосе за счет ликвидации парковки.

Также на данном участке переулка будет круглосуточно перекрыто движение 25 апреля 2021 года.