РИАМО - 29 ноя. Зимой жители столицы могут помочь обитателям природных территорий города с пропитанием, но важно делать это правильно, иначе можно навредить зверям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Главное правило: звери нуждаются в помощи человека только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове. Несвоевременная подкормка вредна, так как инстинкты притупляются, обитатели природных территорий ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека», - говорится в сообщении.

Сейчас в городе кормить животных еще рано.

В природных парках мегаполиса в декабре можно повстречать зайца-беляка и зайца-русака, лису, ондатру, полевку, бобра, белку, а еще куницу, ласку, горностая и других животных.

Сотрудники «Мосприроды» подчеркнули, что все эти млекопитающие, особенно хищники, способны добыть сами себе пропитание. Но при глубоком снежном покрове делать это становится труднее. Чаще всего горожане подкармливают зайцев и белок.

Животных ни в коем случае нельзя подкармливать солеными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалем, арахисом, фисташками, косточками от фруктов. Также не стоит кормить их с рук, так как звери могут укусить или быть переносчиками различных болезней.

«Белкам можно предложить орехи, семечки и желуди. Также в качестве подкормки подойдут сушеные яблоки, несоленые и нежареные семечки, грецкие и кедровые орехи, фундук в скорлупе. Для белок на природных территориях устанавливают кормушки», - уточняется в материале.

Зайцев горожанам рекомендовали угощать яблоками и капустой. Еще эти животные любят сено, овес, лизунец (соль, прессованная в брикеты), а также вымоченные в крепком рассоле и высушенные ветки.