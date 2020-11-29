РИАМО - 29 ноя. Электропоезда задерживаются по техническим причинам на Казанском направлении Московской железной дороги в сторону столицы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.



«На Казанском направлении МЖД по техническим причинам несколько пригородных и пассажирских поездов в сторону Москвы следуют с задержками», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что МЖД принимает все меры, чтобы ввести движение поездов в график.



Представители компании приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.