РИАМО - 29 ноя. Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора проверили 75 предприятий общественного питания на фуд-кортах в торговых центрах Москвы и аэропорту Внуково, они выявили нарушения мер профилактики коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

«Проверено 75 предприятий общественного питания на фудкортах в 11 торговых центрах во всех административных округах Москвы: ТЦ «Афимол Сити», ТЦ «Облака», ТЦ «Гавань», ТЦ «Город», ТЦ «Калужский», ТЦ «Кунцево плаза», ТЦ «Серебряный дом», ТЦ «Планерная», ТРЦ «Свиблово», ТЦ «Панфиловский», ТРЦ «Мосмарт» и зона фуд-корта в международном аэропорту Внуково», - говорится в сообщении.

Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях — 40% от общего числа проверенных.

Больше всего нарушений выявили в ТЦ «Гавань» (в пяти кафе из семи проверенных) и аэропорту Внуково (в четырех из шести проверенных).

В заведениях общепита часто пренебрегают измерением температуры у сотрудников. Также не обеспечивается пятидневный запас дезинфицирующих средств, не проводится обработка контактных поверхностей. Кроме того, в некоторых заведениях нет оборудования для обеззараживания воздуха.

Должностных лиц привлекут к административной ответственности за допущенные нарушения.

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Текстовая трансляция

29 НОЯБРЯ

- Свыше 70 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили на соблюдение антиковидных мер. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях.

- Почти 1,3 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в столице. На ИВЛ находятся 411 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 6 798.

- 72 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid‑19.

- Еще 5576 человек вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111.

- В Подмосковье продолжают оказывать плановую медпомощь, несмотря на пандемию Covid‑19. В регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid‑пациентов.