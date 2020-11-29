РИАМО - 29 ноя. Мобильная площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» работала в воскресенье в Дубне, за время работы ее посетителями стали 250 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Любой желающий мог выполнить нормативы комплекса, которые включают в себя рывок гири, прыжки в длину, отжимания, подтягивания на высокой и низкой перекладинах, упражнения на пресс, наклоны вперед из положения стоя.

«Тестирование комплекса ГТО в регионе проводится на регулярной основе, ведь физическая активность – залог здоровой жизни. На этот раз свои силы смогли испытать жители Дубны», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он уточнил, что единовременно на площадке находилось не более 50 человек, так как важно соблюдать социальную дистанцию. Всем участникам испытания измерили температуру и обеспечили их средствами индивидуальной защиты.