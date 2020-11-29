РИАМО - 29 ноя. Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году будет работать в обычном режиме, никаких дополнительных проверок пенсионеров не будет, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец о том, что в следующем году будут организованы проверки пенсионеров на наличие дополнительных доходов, а также проверки места жительства у проживающих за границей и получающих «северные выплаты».

«Естественно, что эта новость вызвала у нас обеспокоенность и удивление. Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и министерство труда. Я разговаривал и с Топилиным (глава ПФР Максим Топилин - ред.), и с Пудовым (статс-секретарь - замглавы Минтруда Андрей Пудов - ред.) на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», - сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Андрей Исаев.

Он также напомнил, что страховая часть пенсии зависит не от доходов граждан, а от страхового стажа и взносов.

Он заверил, что на сегодняшний день депутаты Госдумы вместе с Минтруда работают над тем, чтобы сократить любые проверки граждан при назначении пенсии. Например, сейчас парламентарии и представители профильного министерства занимаются вопросом назначения пенсии по инвалидности без подтверждения соответствующей ситуации со стороны граждан.