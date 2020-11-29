РИАМО - 29 ноя. Пожар произошел в воскресенье в частном доме на Чечерском проезде в районе Южное Бутово, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Днем <...> в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о возгорании в частном доме на Чечерском проезде. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

В результате пожара произошло обрушение кровли. На место оперативно направили силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №207, ПСО №304 ГКУ «ПСЦ».

Пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал.