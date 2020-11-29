РИАМО - 29 ноя. Российское правительство увеличило квоты на ввоз компонентов для обезболивающих препаратов, а также на их хранение и производство, сообщает Газета.ru.

Из-за увеличения квот в стране будут производить большее количество обезболивающих препаратов, которые содержат оксикодон, ремифентанил и фентанил.

«Квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза, по ремифентанилу — более чем в семь раз, по фентанилу — в 1,5 раза», - говорится в сообщении.

Государство устанавливает квоты на ввоз, производство и хранение ряда веществ для безопасности.​

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